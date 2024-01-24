Фигуристку Симонову госпитализировали после неудачного падения

14-летнюю фигуристку Марию Симонову экстренно госпитализировали после неудачного падения на лед во время турнира в Москве. Выступающая в паре с Мартином Бреславским Мария Симонова ударилась головой.

Во время короткой программы среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы девушка упала. Партнер не смог ее удержать во время поддержки.