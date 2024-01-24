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Сегодня, 18:32

Фигуристку Симонову госпитализировали после неудачного падения

Виктория Кравченко
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Мария Симонова.
Фото Соцсети

14-летнюю фигуристку Марию Симонову экстренно госпитализировали после неудачного падения на лед во время турнира в Москве. Выступающая в паре с Мартином Бреславским Мария Симонова ударилась головой.

Во время короткой программы среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы девушка упала. Партнер не смог ее удержать во время поддержки.

Несмотря на болезненное падение, фигуристка решила продолжить выступление.
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