Фигуристка Симонова упала головой об лед и продолжила программу на турнире в Москве

Выступающая в паре с Мартином Бреславским Мария Симонова ударилась головой об лед при падении на соревнованиях в Москве.

Во время короткой программы среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы девушка упала на лед. Ее партнер не смог удержать спортсменку во время поддержки. Она упала с высоты на бок, ударившись головой.