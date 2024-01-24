Фигуристка Симонова упала головой об лед и продолжила программу на турнире в Москве
Выступающая в паре с Мартином Бреславским Мария Симонова ударилась головой об лед при падении на соревнованиях в Москве.
Во время короткой программы среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы девушка упала на лед. Ее партнер не смог удержать спортсменку во время поддержки. Она упала с высоты на бок, ударившись головой.
Несмотря на болезненное падение, фигуристка решила продолжить выступление. Пара завершила программу, получив 42,51 балла. После выступления Симонову увели под руки.
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