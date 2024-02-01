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1 февраля, 02:25

The Times: Валиева узнала о положительном результате допинг-пробы 6 февраля

Евгений Козинов
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева узнала о положительном результате допинг-пробы 6 февраля — в день короткой программы командного турнира Олимпийских игр 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

«Лишь 6 февраля 2022 года Валиеву уведомили о положительном результате допинг-теста, а к тому времени программа фигурного катания в Пекине уже шла полным ходом. Она должна была принять участие в командном турнире, который сборная России выиграла на следующий день», — говорится в материале.

В понедельник CAS объявил о дисквалификации 17-летней россиянки на четыре года — с 25 декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Источник: https://tass.ru/sport/19871847
Камила Валиева
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