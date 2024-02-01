Геркус: «Лично я бы допускал Валиеву к российским соревнованиям»

Бывший президент футбольного клуба «Локомотива» Илья Геркус считает, что отстраненную CAS Камилу Валиеву все равно надо допускать к российским соревнованиям.

«Лично я бы допускал ее к соревнованиям. Не понимаю, что мы выигрываем, соблюдая требования CAS. В каких мы остаемся рамках или за какие выходим? Рамок нет. Как нас еще сильнее могут наказать? Я не понимаю. Ситуация очень сложная. Нужно понять, какова наша дальнейшая судьба: налаживать взаимодействие с международными организациями, или создавать свои организации, или что-то еще», — цитирует «РБ Спорт» Геркуса.

В понедельник CAS объявил о дисквалификации 17-летней россиянки на четыре года — с 25 декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружено запрещенное вещество триметазидин.