The Times: у Валиевой выявили сердечное заболевание в 2020 году

Врачи выявили изменения в работе сердца у российской фигуристки Камилы Валиевой в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

По информации источника, у спортсменки было выявлено заболевание «спортивное сердце», под которым подразумевается совокупность структурных и функциональных изменений в работе органа. Оно появляется у спортсменов в результате длительных ежедневных тренировок продолжительностью более часа в день или занятий с высокой интенсивностью.

В понедельник CAS объявил о дисквалификации 17-летней россиянки на четыре года — с 25 декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружено запрещенное вещество триметазидин.