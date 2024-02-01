Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Допинг

1 февраля, 01:33

The Times: у Валиевой выявили сердечное заболевание в 2020 году

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Врачи выявили изменения в работе сердца у российской фигуристки Камилы Валиевой в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

По информации источника, у спортсменки было выявлено заболевание «спортивное сердце», под которым подразумевается совокупность структурных и функциональных изменений в работе органа. Оно появляется у спортсменов в результате длительных ежедневных тренировок продолжительностью более часа в день или занятий с высокой интенсивностью.

В понедельник CAS объявил о дисквалификации 17-летней россиянки на четыре года — с 25 декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Источник: https://tass.ru/sport/19871787
Фигурное катание
Камила Валиева
16
Читайте также
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баннеры в поддержку Валиевой появились в Москве

The Times: Валиева узнала о положительном результате допинг-пробы 6 февраля

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости