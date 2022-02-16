Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:30

Тарасова — о травме Косторной: «Ноги в порядке, значит нужно тренироваться как следует и готовиться к сезону!»

Татьяна Тарасова высказалась о новой травме Алены Косторной
Антон Иванов
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Алены Косторной досрочно завершить сезон.

«Мне очень жаль, что случилась такая неприятная травма. Я желаю Алене скорейшего выздоровления. Ноги в порядке, значит нужно тренироваться как следует и начинать полноценно готовиться к следующему сезону! Уверена, она поправится и вновь будет радовать нас своими шикарными выступлениями», — сказала Тарасова «СЭ».

Чемпионка Европы Алена Косторная, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, в ответах на вопросы болельщиков упомянула о том, что получила еще один перелом руки, на этот раз — левой.

В декабре прошлого года 18-летняя фигуристка пропустила чемпионат России из-за похожей травмы правой руки.

Алена Косторная
Татьяна Тарасова
1
0
Читайте также
Почему Валиева с «красным квадратиком» и ошибкой обыграла чистую Щербакову. Ответ Георгию Черданцеву
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионка Европы Косторная рассказала, что сломала руку. На этот раз — левую

Авербух надеется, что Косторная вернется в свою лучшую форму
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости