Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Алены Косторной досрочно завершить сезон.

«Мне очень жаль, что случилась такая неприятная травма. Я желаю Алене скорейшего выздоровления. Ноги в порядке, значит нужно тренироваться как следует и начинать полноценно готовиться к следующему сезону! Уверена, она поправится и вновь будет радовать нас своими шикарными выступлениями», — сказала Тарасова «СЭ».

Чемпионка Европы Алена Косторная, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, в ответах на вопросы болельщиков упомянула о том, что получила еще один перелом руки, на этот раз — левой.

В декабре прошлого года 18-летняя фигуристка пропустила чемпионат России из-за похожей травмы правой руки.