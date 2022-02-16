Чемпионка Европы Алена Косторная, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, в ответах на вопросы от болельщиков упомянула о том, что получила еще один перелом руки. На этот раз — левой.

В декабре прошлого года фигуристка пропустила чемпионат России из-за похожей травмы правой руки. При этом Алена сообщила, что продолжается тренироваться.

— Что это? Да, я опять сломала руку, на этот раз левую. Все бывает, — рассказала Косторная в видео, показывая на гипс на руке.