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Сегодня, 21:40

Авербух надеется, что Косторная вернется в свою лучшую форму

Микеле Антонов
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Прославленный фигурист, продюсер и телекомментатор Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Алены Косторной о досрочном завершении сезона из-за перелома руки.

«Я думаю, что Алена — очень талантливый человек. Все в ее руках. Она может восстановить форму. Еще время есть. Я бы не говорил о том, что ее время прошло. Тем более к следующему сезоны возможны возрастные изменения. Ей рано говорить о приостановке карьеры. Когда Алена в хорошей форме, она без проблем может конкурировать со всеми нашими спортсменками, которые сейчас выступают на Олимпиаде. У нее был и тройной аксель, и другие сложнейшие прыжки. Никаких проблем. Нужно набрать ту форму, которая у нее была», — сказал Авербух «СЭ».

Чемпионка Европы Алена Косторная, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, в ответах на вопросы болельщиков упомянула о том, что получила еще один перелом руки, на этот раз — левой.

В декабре прошлого года 18-летняя фигуристка пропустила чемпионат России из-за похожей травмы правой руки.

Алена Косторная
Илья Авербух
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