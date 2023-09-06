Тарасова — о деле Валиевой: «Я была уверена в том, что CAS отклонит запрос американцев»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение CAS не разрешать американцам присутствовать на заседании по делу Камилы Валиевой.

«Я была уверена в том, что CAS отклонит их запрос. При чем здесь американцы? CAS должен стоять на стороне справедливого решения. Он не занял сторону Камилы, он продолжает стоять на своей стороне», — сказала Тарасова «СЭ».

Сборная США 25 августа направила в CAS письмо с просьбой о допуске к слушаниям по делу Валиевой. Они просили допустить по одному представителю от их коллектива, а также от сборных Канады и Японии к закрытым слушаниям.

Слушания по делу 17-летней Валиевой пройдут 26-29 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.