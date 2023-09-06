Член штаба Тутберидзе прокомментировал использование Бойковой и Козловским программ Москвиной в предстоящем сезоне

Чемпион мира и тренер Алексей Тихонов подтвердил журналистам, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский будут кататься под программы, поставленные еще в клубе Тамары Москвиной в прошлом сезоне.

— Первые впечатления появятся на прокатах, которые состоятся 16-17 сентября. Ребята трудятся, много над чем нужно поработать. Свои большие плюсы, свои минусы. И вся большая дружная команда «Тим Тутберидзе» во главе с Этери Георгиевной плюс Максим Траньков, Павел Слюсаренко, я помогаю, Сережа Дудаков, Даниил Глейхенгауз. Настрой очень хороший у ребят. Посмотрим, к чему приведет эта работа. Они решили пока что катать те программы, которые были поставлены в конце прошлого сезона предыдущими тренерами.

— Насколько это распространено в фигурном катании и корректно? Может у человека со стороны вопрос возникнуть.

— Если тренерский штаб, в котором ребята состояли, не возражает против использования этих программ, если финансово они были оплачены самими ребятами, например, либо есть определенные договоренности со штабом, мол, мы не возражаем, и при том, что программы нравятся фигуристам, то ничего страшного, на мой взгляд, можно кататься. Ребята хотят их катать, и в новой команде никто не против. Хотя это начало пути, и, естественно, все в дальнейшем будет развиваться именно так, как будет планировать штаб Тутберидзе, и так, как захотят идти ребята вместе со своими тренерами.