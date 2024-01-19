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Сегодня, 17:46

Стали известны пары 1/4 финала личного турнира среди девушек на чемпионате России по прыжкам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Определились пары 1/4 финала личного турнира среди девушек на чемпионате России по прыжкам.

Аделию Петросян, Елену Костылеву и Маргариту Базылюк развели по трем разным четвертьфиналам, как фигуристок, показавших лучший результат в квалификации.

За выход в полуфинал личного турнира Петросян поборется с Надеждой Понтелеенко, Костылева — с Дианой Мильто, а Базылюк — с Аленой Жилиной.

Личный турнир у женщин пройдут в субботу, 20 января. Начало — в 17.15 по московскому времени. Второй в истории чемпионат России по прыжкам проходит в Москве на льду «ЦСКА Арены».

Фигурное катание
Армен Петросян
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Мишина и Галлямов показали лучший результат в квалификации чемпионата России по прыжкам

Определились соперники 1/4 финала личного парного турнира на чемпионате России по прыжкам

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