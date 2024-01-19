Мишина и Галлямов показали лучший результат в квалификации чемпионата России по прыжкам

19 января прошла квалификация пар на чемпионате России по прыжкам. В ней определялся порядок выступления пар в основном раунде.

В квалификации спортсмены исполняли один подкрут, один сольный прыжок и один выброс. На исполнение каждого элемента давалась только одна попытка, за исключением элементов в 4 оборота (две попытки).

Лучший результат показали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

В субботу, 20 января, пройдут личные турниры. Начало выступления пар — 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России по прыжкам

Пары. Квалификация

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 21,24

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 19,96

3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 19,74

4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 18,45

5. Кира Доможирова — Илья Вегера — 16,45

6. Влада Селиванова — Виктор Потапов — 14,69

7. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 14,36

8. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 13,48