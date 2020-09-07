28-летний Сергей Чопозов, избранный новым президентом Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, в интервью «СЭ» рассказал о планах провести в городе крупные национальные и международные мероприятия.

— Мы стремимся проводить лучшие соревнования в нашем городе. В принципе уже согласовано, что в Санкт-Петербурге будет проходить следующий чемпионат России, у которого статус предолимпийского. Сами понимаете, какого значения это соревнование для нас, для спортсменов, для судей, для всех. Это реально большое событие. Мы хотим организовать его на высшем уровне, я беру это под свою личную ответственность. «Юбилейный» или «Ледовый» — пока не могу ответить.

В течение недели подам заявки на международные соревнования. Мы готовы принять и чемпионат мира, и чемпионат Европы, и этап «Гран-при». Есть ресурс, в городе всё для этого есть. Нужна лишь поддержка федерации России, комитета физкультуры и спорта Санкт-Петербурга и губернатора Александра Беглова — чтобы он сказал: «Поехали!». Если международные соревнования нам дадут — мы проведем их на историческом уровне. Ну и еще одна цель, разумеется — как можно больше медалей на соревнованиях наших питерских ребят. (Дмитрий Кузнецов)

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