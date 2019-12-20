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«Сложно сказать, что произошло у нее внутри до и после проката». Глейхенгауз — о выступлении Загитовой в финале «Гран-при»

13:30
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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, в интервью ФФККР прокомментировал выступление Алины Загитовой в финале «Гран-при».

Ранее В пятницу, 13 декабря, 17-летняя спортсменка объявила о решении приостановить карьеру.

— Алина Загитова прекрасно исполнила короткую программу, а в произвольной допустила ошибки. Как вы думаете, что произошло?

— Это были два дня абсолютно разных эмоций. Мы были очень горды за Алину после короткой программы, потому что она показала идеальное сочетание всех элементов в прокате от прыжков до дорожки, вращений. К тому же, эмоционально она передала то, что я хотел видеть в этой постановке. И все наоборот случилось в произвольной программе...

Мне сложно сказать, что произошло у Алины внутри до и после проката, потому что те эмоции, которые переживает спортсмен от побед или поражений невозможно прочувствовать другим людям. Мы лишь можем Алину поддержать и быть с ней в этот непростой момент. Алина — человек с сильным характером.

Дополнительная информация

https://fsrussia.ru/intervyu/4820-daniil-glejkhengauz-mne-kazhetsya-prezhde-vsego-treneram-nuzhno-bylo-pereshagnut-v-golove-cherez-mysl-chto-devochki-mogut-prygat-chetvernye.html

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