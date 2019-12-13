Загитова объявила о приостановлении карьеры

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в эфире программы «Время» на Первом канале заявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она не примет участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря.

17-летняя фигуристка сообщила, что не будет претендовать на включение в заявку на чемпионаты Европы и мира в этом сезоне не по спортивному принципу. При этом она будет выступать в шоу.

Загитова остается в группе Этери Тутберидзе и намерена ждать момента, когда вернется желание соревноваться. На вопрос, вернется ли она, спортсменка заверила: она никуда не уходит.

Этери Тутберидзе: «Решение Загитовой не пришло случайно»

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года. Она выигрывала все существующие крупные соревнования, в том числе завоевала золотые медали на чемпионате мира-2019 в Сайтаме и чемпионате Европы-2018 в Москве.

В декабре россиянка заняла последнее, шестое место в финале серии «Гран-при» в Турине, хотя после короткой программы была второй.