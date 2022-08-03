Мишина о потере квоты российских фигуристов: «Мы будем заново добывать ее, но будет очень трудно»

Российский тренер Татьяна Мишина поделилась мнением о потере полной квоты российских фигуристов на чемпионате мира.

«Я думаю, что это неправильное решение, несправедливое. Очень обидно. Все эти решения направлены на то, чтобы притеснить российских фигуристов. Когда ситуация изменится, мы заново будем добывать квоты, но будет очень трудно. Надо будет быть наголову сильнее, а это не всегда удается», — цитирует Мишину Metaratings.ru.

При этом российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.