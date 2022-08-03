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Сегодня, 18:59

Рукавицын считает безосновательным сокращение квот российских фигуристов на чемпионате мира

Руслан Минаев
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Российский тренер Евгений Рукавицын поделился мнением о потере полной квоты российских фигуристов на чемпионате мира.

«Очень жаль, что по количеству квот на чемпионат мира принято решение, для которого нет оснований. Мы не по своей воле не участвовали в чемпионате мира 2022 года. Отстранить нас решило руководство ISU в соответствии с рекомендацией МОК. Мы отсутствовали на чемпионате мира по независящим от нас причинам, поэтому было бы правильным и логичным оставить те квоты, которые были до отстранения», — цитирует Рукавицына РИА «Новости Спорт».

При этом российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220803/figuristy-1807031576.html
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Евгений Рукавицын
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