Рукавицын считает безосновательным сокращение квот российских фигуристов на чемпионате мира

Российский тренер Евгений Рукавицын поделился мнением о потере полной квоты российских фигуристов на чемпионате мира.

«Очень жаль, что по количеству квот на чемпионат мира принято решение, для которого нет оснований. Мы не по своей воле не участвовали в чемпионате мира 2022 года. Отстранить нас решило руководство ISU в соответствии с рекомендацией МОК. Мы отсутствовали на чемпионате мира по независящим от нас причинам, поэтому было бы правильным и логичным оставить те квоты, которые были до отстранения», — цитирует Рукавицына РИА «Новости Спорт».

При этом российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.