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Сегодня, 19:48

Жук верит, что в ISU примут положительное решение в отношении российских фигуристов

Руслан Минаев
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Российский тренер Ирина Жук отреагировала на потерю полной квоты российских фигуристов на чемпионате мира.

«Честно говоря, даже не хочется пока ничего комментировать, потому что непонятно, чем все в итоге закончится и допустят ли наших спортсменов вообще. Что толку сейчас рассуждать о квотах, если нас еще никто никуда не пригласил? Тем не менее я сохраняю веру в то, что в ISU все же возобладает здравый смысл», — цитирует Жук RT.

При этом российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1033154-zhuk-figurnoe-katanie
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