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Фигурное катание

11 октября, 21:36

Российские судьи не будут работать на ЧМ и ЧЕ по фигурному катанию в 2023 году

Мария Гусева
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Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте сообщил, что российские судьи не будут работать на чемпионате Европы и чемпионате мира в 2023 году.

Чемпионат Европы пройдет с 23 по 29 января 2023 года в финском Эспоо. Чемпионат мира будет проводиться с 20 по 26 марта 2023 года в японской Сайтаме.

Также судьи из России не будут задействованы в юниорском мировом первенстве, которое запланировано на 27 февраля — 5 марта в Калгари (Канада).

В начале марта 2022 года Международный союз конькобежцев России (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Источник: https://isu.org/
Фигурное катание
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