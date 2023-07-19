Росляков объяснил распад пары Павлюченко — Ходыкин

Тренер и технический специалист Сергей Росляков назвал причину распада пары Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

«Причина в том, что сразу после сентябрьских прокатов Даша серьезно повредила ногу и долго не могла восстановиться, — приводит RT слова Рослякова. — Вот так потихонечку сама по себе созрела мысль, что дуэт больше вместе не катается. То есть это не было сиюминутным решением, к нему фигуристы шли несколько месяцев. Сейчас Денис занимается с новой партнершей, зовут ее Таисия Собинина. Уже на данный момент можно сказать, что это очень-очень перспективная пара».

Ранее хореограф и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» рассказала о новой паре Ходыкин — Собинина.