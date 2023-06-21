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Сегодня, 10:50

Попова — о паре Собинина/Ходыкин: «Они сразу совпали по всем рычагам, общаются как дельфины»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Таисия Собинина и Денис Ходыкин.
Таисия Собинина и Денис Ходыкин.
Фото Соцсети

Хореограф и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» рассказала о новой паре Денис Ходыкин и Таисия Собинина.

— Бетина, как вообще появилась на свет пара Собинина/Ходыкин?

— Тася сама написала Денису, на тот момент мы уже просматривали нескольких девочек, сколько точно — не скажу, но на самом деле это было еще в начале пути. Денис согласился, позвал ее на просмотр. Она пришла, и — не люблю такое говорить — они сразу поехали, совпали по всем рычагам. И что самое главное — по характерам, они на каком-то своем вайбе. У них своя волна. Как дельфины общаются на ультразвуке — так и они.

— Если верить статистике, Таисия с каждым партнером не дольше сезона. Не боязно за Дениса? Или, наоборот, стимул сразу выигрывать чемпионат России?

— Не могу сказать, что мы пристально наблюдали за нюансами карьеры Таси и могли с ходу перечислить, сколько с кем она каталась. Ознакомились скорее с ее прокатами и творчеством. За Дениса совершенно не боязно, потому что Денис сильный, и он не отпустит. Просто возьмет и никуда не отпустит.

— Акробатическую программу будешь им готовить, как Денису с Дашей Павлюченко?

— Тася сама по себе очень ловкая, прыгучая, гибкая в этом плане. Они с Денисом нашли друг друга, потому что она умеет делать сальто, рондаты, фляки и прочее. Здесь они совпали полностью. Работа над программами кипит, идет полным ходом, дорабатываем уже произвольную. Короткую ребята только что катали на импровизированных показательных выступлениях на сборах и почти справились с поставленными задачами по меркам июня. Время еще есть, глаза у них горят. Они хотят усложняться. И нам остается только останавливать их и беречь.

Денис Ходыкин. «Удивлена, что они еще в живых». В российском фигурном катании собирается новая звездная группа

Фигурное катание
Бетина Попова/Сергей Мозгов
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