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8 марта, 10:12

Костомаров рассказал, что пока не готов посвящать время тренерской работе

Руслан Минаев
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров ответил на вопрос, готов ли стать тренером.

«Я могу каким-то образом подсказывать какие-то вещи, могу прийти посмотреть, подсказать, чему нужно больше уделить время, над чем больше поработать — над скольжением, эмоциональной составляющей, как смотрится пара или что-то еще. Я могу быть полезен, конечно, просто в нынешней ситуации я не могу много времени посвящать этому», — цитирует Костомарова ТАСС.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что 47-летнему фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Источник: ТАСС
Роман Костомаров
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