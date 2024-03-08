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8 марта, 07:50

Гербольдт: «Возвращение Камилы на соревновательный лед — это очень сложная задача для нее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров-2008 Катарина Гербольдт сомневается, что Камила Валиева вернется на лед после дисквалификации.

«Без тренировок на льду держать себя в форме невозможно. И альтернативу ледовым тренировкам придумать невозможно, потому что если бы это так, то, я думаю, что каждый второй спортсмен так бы и поступал. Возвращение Камилы на соревновательный лед — это очень сложная задача для нее. Лично я в это не очень верю», — цитирует «Газета.Ru» Гербольдта.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/03/07/22502257.shtml?updated
Фигурное катание
Камила Валиева
Катарина Гербольдт
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