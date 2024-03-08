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Допинг

8 марта, 10:40

ISU продолжит проверять на допинг дисквалифицированную Валиеву

Руслан Минаев
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит проверять на допинг фигуристку Камилу Валиеву, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся документы ISU.

Спортсменка была включена в обновленный международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/24. Впервые Валиева появилась в списке проверяемых летом 2020 года.

В этот перечень также входят пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, и представители одиночного катания — Софья Акатьева, Петр Гуменник, Аделия Петросян и Евгений Семененко.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025-го.

17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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