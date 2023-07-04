Фигурист Костомаров: «Спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни»

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал новое видео своих тренировок.

В начале ролика спортсмен в протезах идет по беговой дорожке, затем выполняет упражнения на руки с утяжелителями и махи ногой, а в конце у спортсмена тренировка на пресс.

«Преодоление всего... Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — написал Костомаров в соцсетях.

В СМИ писали, что олимпийский чемпион занимается на ножных протезах не более часа в день. 26 июня он опубликовал первое видео из больницы, показав, как с протезами занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.