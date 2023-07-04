Железняков о санкциях МОК против российских спортсменов: «Нам сели на шею и плюют сверху»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о том, как относится к санкциям по отношению к российским спортсменам со стороны МОК и международных спортивных федераций.

Фигуристы из России отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. В начале июня 2023 года совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил отстранение в силе, но постановил изучить варианты внедрения решения исполкома МОК, который в марте 2023 года рекомендовал допускать некоторых россиян до турниров в нейтральном статусе при определенных условиях.

«Я не верю им, они нас не допустят. Да, сейчас федерации вроде как нас потихоньку допускают, но при этом ставят условия, что мы будем под белым нейтральным флагом, без гимна, без имени. Отречься от своей страны — это то же самое, что отречься от своих родителей», — приводит РИА «Новости» слова Железнякова.

Хореограф уточнил, что нынешняя ситуация не похожа на ту, что была в 2019 году, когда исполком ВАДА определил, что российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом в течение четырех лет.

«В тот момент была непонятная, шаткая ситуация, хотя я и тогда был против этих условий. Ты выступаешь за страну, ты ее лицо, престиж, и тут идешь под нейтральным флагом. Наши спортивные функционеры и чиновники сделали этот ход, дав возможность спортсменам выступать. Но теперь нам сели на шею, свесив ноги, и еще плюют сверху на голову. Мы, как говорится, подставили одну щеку, а нас избили. Теперь даже спортсмены говорят, что не готовы выступать в таком статусе. Еще и не допускают тех, кто относится к вооруженным силам. Это делается целенаправленно, чтобы внести разлад. Провокация чистой воды», — добавил Железняков.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до участия в турнирах в нейтральном статусе тех российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не имеют отношения к вооруженным силам или органам правопорядка.

22 июня 2023 года глава МОК Томас Бах заявил, что решение по вопросу о допуске российских спортсменов до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) не будет легким.