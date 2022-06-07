Роднина назвала ожидаемым решение о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала ожидаемым решение Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

«Это будет касаться в первую очередь девушек. Неважно, в каком виде — одиночном, парах или танцах. Как данное решение скажется на фигурном катании, не знаю — и никто не знает. Потому что наших спортсменов не допускают до соревнований.

Принятия данного решения стоило ожидать. Оно растянуто на три года. В следующем сезоне подняли до 16 лет, а в 2024-м — уже до 17 лет. Такой плавный переход решили сделать, чтобы все могли планировать свои выступления, поскольку это будет касаться и юниорского чемпионата мира. На один год поднять возможно, уже делали один раз так. А на два — решили поэтапно», — приводит RT слова Родниной.

Сегодня, 7 июня на заседании конгресса ISU было принято решение повысить возрастной ценз в фигурном катании.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.