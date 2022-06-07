Рудковская: «В 15 лет многие могут прыгать четверные. В 17-19 это делать труднее»

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко отреагировала на решение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

«Кончено, все привыкли, что девочки в 15 лет выигрывают. И, собственно говоря, карьера на этом и заканчивается. Мне же хочется продолжения карьеры, как у Лизы Туктамышевой. Ее история заслуживает большого уважения, как и история Ен А Ким, Катарины Витт, Мао Асады.

Многие задаются вопросом: почему так быстро закончились карьеры Аделины Сотниковой, Юлии Липницкой? И, я считаю, недолгие карьеры были у Жени Медведевой и Алины Загитовой. Каждая из этих девочек — потрясающая фигуристка. Но такие короткие истории в спорте. А когда я, например, смотрю на историю моего мужа — вот это действительно история. Еще Рафаэль Арутюнян говорил: спорт — это забег на длинную дистанцию. И в спорте интересно покорить не одну вершину.

Но для многих девочек — это печальная новость. Для кого-то это проверка на прочность. Возможно, это тяжелый, но серьезный путь, который должны пройти девочки, чтобы в будущем стать олимпийскими чемпионками. Наверное, это неоднозначное решение. Но мне кажется, с этим решением еще будет интереснее. В 15 лет прыгать четверные прыжки многие могут. Но труднее это делать в 17-19 лет. Для мирового фигурного катания — это единственный выход, а для российского фигурного катания — это проверка на прочность», — сказала Рудковская «СЭ».

Сегодня, 7 июня на заседании конгресса ISU было принято решение повысить возрастной ценз в фигурном катании.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.