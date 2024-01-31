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31 января, 22:05

Глейхенгауз — о вердикте по делу Валиевой: «Весь ее и нашей команды труд был перечеркнут»

Глейхенгауз впервые прокомментировал решение CAS по делу Валиевой
Ана Горшкова
Корреспондент
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Камила Валиева, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой. Глейхенгауз отметил, что такие спортсмены, как Валиева, появляются в профессиональном спорте раз в много лет.

Этери Тутберидзе (справа) и&nbsp;Камила Валиева. Тутберидзе высказалась по делу Валиевой. В истории фигуристки появилось еще одно обстоятельство

«Невозможно долго держал в себе эмоции, мысли, переживания, и хочется уже высказать все их здесь. Начну с самой Камилы. Такие спортсмены появляются в профессиональном спорте раз в много лет! Когда все сходится в одном человеке — это большая редкость. Талант, трудолюбие, красота и многое другое. Камила универсальная спортсменка, которая обладает катанием, элементами ультра-си, невероятными вращениями и подачей образов. Весь ее и нашей команды многолетний труд был перечеркнут в один момент! Через что она прошла в возрасте 15 лет и до сих пор проходит, не заслуживает никто! Это полное моральное уничтожение человека. Было нарушено главное правило защищенного лица. Я не буду углубляться в рассказы, как было на самом деле и сколько времени кто из нас был с ней и старался поддерживать, но это все было и по другому быть не могло, мы все люди, и у нас есть сердца», — написал Глейхенгауз в своих соцсетях.

Также тренер рассказал о своих эмоциях, когда впервые узнал о положительном допинг-тексте Валиевой.

«Когда Этери Георгиевна после командного турнира на Олимпиаде позвонила и сказала, что у Камилы положительный тест, я ужаснулся, но подумал, что будут еще тесты, и она может успеть выйти к личному турниру, так как подумал про тест на коронавирус. После того, как я понял, что речь про тест на допинг, я даже не мог в это поверить и подумал, что это какая-то ошибка. Признаюсь честно, слово «Триметазидин» услышал в тот момент первый раз в своей жизни. Этери и Сергей [Дудаков] подготовили олимпийскую чемпионку в команде еще в 2014 году, после этого мы уже втроем привели наших спортсменов к золотым и серебряным наградам на Олимпиаде в Корее, к победам на чемпионатах Европы и мира. Так же, как и всегда, мы готовили наших спортсменов к этой Олимпиаде в Пекине», — написал Глейхенгауз.

Глейхенгауз отметил, что их команда всегда была за чистый спорт. Он считает, что никакого допинга в спорте быть не должно.

«Наша команда за чистый спорт, никакого допинга в спорте быть не должно, мы никогда его не использовали и никогда не будем! Все знают, что у нас есть система. Так в чем же здесь логика — давать допинг одной из спортсменок? Я не понимаю! Я не понимаю, как это вещество попало в пробу Камилы, я точно знаю, что никто из нас не мог посоветовать принять нашему спортсмену допинг», — утверждает тренер.

Глейхенгауз уверен, что Валиева никогда умышленно не употребляла запрещенные вещества. Он также заявил, что вина его и команды в этой ситуации присутствует, так как они «не уберегли спортсмена».

«Я уверен в Камиле, что она умышленно никогда его не употребляла. Я сам бы многое отдал, чтобы узнать правду о том, как вещество оказалось в ее пробе. Все это время юристы просили нас не комментировать ситуацию, чтобы не сделать хуже. Ведь шел сложный процесс. Со своей стороны я делал, что мог, чтобы помочь разобраться в ситуации. Ходил на допрос, участвовал в слушаниях по видеосвязи. И готов и дальше делать все, чтобы правда была найдена. Наша вина в любом случае присутствует, так как мы не уберегли нашего спортсмена. От этого на душе грустно и больно», — написал Глейхенгауз.

Фигуристы сборных США и&nbsp;России в&nbsp;командном турнире на&nbsp;Олимпийских играх в&nbsp;Пекине. Американские фигуристы требуют церемонию награждения в Париже-2024. Они довольны вердиктом по «делу Валиевой»

29 января CAS объявил о дисквалификации 17-летней россиянки на четыре года — с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Этери Тутберидзе впервые прокомментировала вердикт по делу Валиевой. Она заявила, что у нее нет вопросов с фигуристке и на спортивную долю Валиевой выпало испытание, которое сложно описать. Тутберидзе также назвала Валиевой самой одаренной спортсменкой.

17-летняя фигуристка с лета 2018 года занимается в группе Тутберидзе. РИА Новости ранее сообщило, что Валиева не посещает тренировки после вердикта CAS.

Фигурное катание
Даниил Глейхенгауз
Камила Валиева
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