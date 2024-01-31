Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой. Глейхенгауз отметил, что такие спортсмены, как Валиева, появляются в профессиональном спорте раз в много лет.

«Невозможно долго держал в себе эмоции, мысли, переживания, и хочется уже высказать все их здесь. Начну с самой Камилы. Такие спортсмены появляются в профессиональном спорте раз в много лет! Когда все сходится в одном человеке — это большая редкость. Талант, трудолюбие, красота и многое другое. Камила универсальная спортсменка, которая обладает катанием, элементами ультра-си, невероятными вращениями и подачей образов. Весь ее и нашей команды многолетний труд был перечеркнут в один момент! Через что она прошла в возрасте 15 лет и до сих пор проходит, не заслуживает никто! Это полное моральное уничтожение человека. Было нарушено главное правило защищенного лица. Я не буду углубляться в рассказы, как было на самом деле и сколько времени кто из нас был с ней и старался поддерживать, но это все было и по другому быть не могло, мы все люди, и у нас есть сердца», — написал Глейхенгауз в своих соцсетях.

Также тренер рассказал о своих эмоциях, когда впервые узнал о положительном допинг-тексте Валиевой.

«Когда Этери Георгиевна после командного турнира на Олимпиаде позвонила и сказала, что у Камилы положительный тест, я ужаснулся, но подумал, что будут еще тесты, и она может успеть выйти к личному турниру, так как подумал про тест на коронавирус. После того, как я понял, что речь про тест на допинг, я даже не мог в это поверить и подумал, что это какая-то ошибка. Признаюсь честно, слово «Триметазидин» услышал в тот момент первый раз в своей жизни. Этери и Сергей [Дудаков] подготовили олимпийскую чемпионку в команде еще в 2014 году, после этого мы уже втроем привели наших спортсменов к золотым и серебряным наградам на Олимпиаде в Корее, к победам на чемпионатах Европы и мира. Так же, как и всегда, мы готовили наших спортсменов к этой Олимпиаде в Пекине», — написал Глейхенгауз.

Глейхенгауз отметил, что их команда всегда была за чистый спорт. Он считает, что никакого допинга в спорте быть не должно.

«Наша команда за чистый спорт, никакого допинга в спорте быть не должно, мы никогда его не использовали и никогда не будем! Все знают, что у нас есть система. Так в чем же здесь логика — давать допинг одной из спортсменок? Я не понимаю! Я не понимаю, как это вещество попало в пробу Камилы, я точно знаю, что никто из нас не мог посоветовать принять нашему спортсмену допинг», — утверждает тренер.

Глейхенгауз уверен, что Валиева никогда умышленно не употребляла запрещенные вещества. Он также заявил, что вина его и команды в этой ситуации присутствует, так как они «не уберегли спортсмена».

«Я уверен в Камиле, что она умышленно никогда его не употребляла. Я сам бы многое отдал, чтобы узнать правду о том, как вещество оказалось в ее пробе. Все это время юристы просили нас не комментировать ситуацию, чтобы не сделать хуже. Ведь шел сложный процесс. Со своей стороны я делал, что мог, чтобы помочь разобраться в ситуации. Ходил на допрос, участвовал в слушаниях по видеосвязи. И готов и дальше делать все, чтобы правда была найдена. Наша вина в любом случае присутствует, так как мы не уберегли нашего спортсмена. От этого на душе грустно и больно», — написал Глейхенгауз.

29 января CAS объявил о дисквалификации 17-летней россиянки на четыре года — с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Этери Тутберидзе впервые прокомментировала вердикт по делу Валиевой. Она заявила, что у нее нет вопросов с фигуристке и на спортивную долю Валиевой выпало испытание, которое сложно описать. Тутберидзе также назвала Валиевой самой одаренной спортсменкой.

17-летняя фигуристка с лета 2018 года занимается в группе Тутберидзе. РИА Новости ранее сообщило, что Валиева не посещает тренировки после вердикта CAS.