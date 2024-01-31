Тутберидзе впервые прокомментировала вердикт по делу Валиевой

Российский тренер Этери Тутберидзе впервые прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой. В понедельник CAS объявил о дисквалификации 17-летней россиянки на четыре года - с 25 декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил. Тренер подчеркнула, что ей и ее штабу было категорически запрещено высказываться о ситуации.

«Вот уже два года я не комментировала никак ситуацию с допингом обнаруженным у Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону. Всей нашей команде было строго настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию», – написала Тутберидзе в своих соцсетях.

Тренер заявила, что как никто другой хочет знать, как запрещенное вещество попало в организм Валиевой.

«А я, наверное, больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны. Вот уже многие годы я работаю порой без выходных и отпусков ради результатов спортсменов, и я как никто другой хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в ее организм. Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может», – продолжила Тутберидзе.

Также российский тренер отметила, что ее команда всегда учила и разъясняла спортсменам и их родителям, что нужно быть внимательными с принятием различных препаратов.

«Наши спортсмены с 2010 года соревнуются на международных соревнованиях. И, наверное, невозможно будет сосчитать количество допинг проб, которые были сданы за это время. Всегда пробы были чистыми, надеюсь так и останется. Мы всегда учили и разъясняли нашим спортсменам и их родителям, что нужно быть внимательнее с принятием даже простейших препаратов от простуды и нельзя доверять, к сожалению, абсолютно никому. И вот по прошествию двух лет – так и не стало ничего понятно, так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону», – посетовала Тутберидзе.

Тутберидзе назвала историю, которая произошла с Валиевой, «нашей болью». Также она задалась вопросом о том, защищал ли хоть кто-то 17-летнюю спортсменку на слушаниях CAS.

«К Камиле у меня нет вопросов, она ребенок и с моей стороны я продолжу всячески поддерживать ее. Не в обиду всем моим предыдущим спортсменам – Камила самая одаренная спортсменка. И на ее спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах. Относительно вердикта у меня один основной вопрос: а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы – это наша боль», – заключила Тутберидзе.

Из-за дисквалификации Валиевой сборная России потеряла золото командного турнира Олимпиады-2022.