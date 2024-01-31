Рудковская жестко раскритиковала пост Тутберидзе по делу Валиевой

Известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала слова тренера Этери Тутберидзе по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

31 января Тутберидзе впервые прокомментировала вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой. Она посетовала, что антидопинговые службы за два года не смогли установить, как допинг попал в организм фигуристки.

Ранее Тутберидзе раскритиковала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, заявившая, что тренер должна была знать, как запрещенный препарат попал в организм ее подопечной.

Рудковская согласилась со словами Тарасовой и упрекнула Тутберидзе в высокомерии и попытке выставить себя жертвой:

«Каждая строчка сочится высокомерием , каждая строчка – это буквально «я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва». Серьезно, Этери Георгиевна? А чья вы жертва? Очередной девочки, несчастного ребенка, у которого сломана карьера и отобрана мечта?

Почему мы вслед за вами должны задавать вопросы, защищал ли хоть кто-то Камилу в суде? Задавать кому-то, кроме вас! Вы должны были ее защищать! И перед судом, и перед миром, и перед страной, и перед ней самой!» – написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам продюсера, Тутберидзе должна была взять вину за инцидент с Валиевой на себя. Она назвала пост тренера трагикомедией и плохой постановкой.