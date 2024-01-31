Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Допинг

31 января, 22:31

Рудковская жестко раскритиковала пост Тутберидзе по делу Валиевой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Яна Рудковская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала слова тренера Этери Тутберидзе по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

31 января Тутберидзе впервые прокомментировала вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой. Она посетовала, что антидопинговые службы за два года не смогли установить, как допинг попал в организм фигуристки.

Ранее Тутберидзе раскритиковала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, заявившая, что тренер должна была знать, как запрещенный препарат попал в организм ее подопечной.

Рудковская согласилась со словами Тарасовой и упрекнула Тутберидзе в высокомерии и попытке выставить себя жертвой:

«Каждая строчка сочится высокомерием , каждая строчка – это буквально «я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва». Серьезно, Этери Георгиевна? А чья вы жертва? Очередной девочки, несчастного ребенка, у которого сломана карьера и отобрана мечта?

Почему мы вслед за вами должны задавать вопросы, защищал ли хоть кто-то Камилу в суде? Задавать кому-то, кроме вас! Вы должны были ее защищать! И перед судом, и перед миром, и перед страной, и перед ней самой!» – написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам продюсера, Тутберидзе должна была взять вину за инцидент с Валиевой на себя. Она назвала пост тренера трагикомедией и плохой постановкой.

Источник: Telegram-канал Яны Рудковской
Фигурное катание
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
Яна Рудковская
201
Читайте также
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РИА Новости: Валиева прервала тренировки в группе Тутберидзе

Баннеры в поддержку Валиевой появились в Москве

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости