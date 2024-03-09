Продюсер Пригожин назвал фигурное катание самым популярным видом спорта в России: «Футбол не очень успешен на международной арене»

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением с «СЭ» о самом популярном виде спорта в России.

«Самый популярный вид спорта в России? Фигурное катание сделали популярным благодаря федеральным каналам. Конечно, футбол очень популярен в стране, но при этом не очень успешен на международной арене. Мне кажется, еще хоккей и художественная гимнастика, потому что им выделяется очень много внимания в части популяризации», — сказал Пригожин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Зариной Халимхоновой.

Российские и белорусские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в международных турнирах c марта 2022 года.