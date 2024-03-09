Опубликован порядок выступлений фигуристов на турнире «Русский вызов»
9 марта в Санкт-Петербурге пройдет турнир шоу-программ «Русский вызов-2024». Стал известен порядок выхода фигуристов на лед.
Первое отделение:
1. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано
2. Макар Игнатов
3. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
4. Роман Савосин
5. Ксения Синицына
6. Василиса Кагановская — Максим Некрасов
7. Петр Гуменник
8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
9. Софья Муравьева
10. Евгений Семененко
11. Андрей Мозалев
12. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов
13. Даниил Самсонов
14. Анна Фролова
Второе отделение:
1. Александра Степанова — Иван Букин
2. Дмитрий Алиев
3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов
4. Михаил Коляда
5. Елизавета Туктамышева
6. Оксана Домнина — Максим Шабалин
7. Мария Петрова — Алексей Тихонов
8. Марк Кондратюк
9. Виктория Синицина — Никита Кацалапов
10. Евгения Медведева
11. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
12. Алексей Ягудин
Основные соревнования «Русского вызова» начнутся 9 марта в 17.00 в ледовом дворце «Юбилейный».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Это станет вторым подобным турниром. В прошлом году победу одержал Алексей Ягудин.