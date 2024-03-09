Опубликован порядок выступлений фигуристов на турнире «Русский вызов»

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9 марта в Санкт-Петербурге пройдет турнир шоу-программ «Русский вызов-2024». Стал известен порядок выхода фигуристов на лед.

Первое отделение:

1. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано

2. Макар Игнатов

3. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд

4. Роман Савосин

5. Ксения Синицына

6. Василиса Кагановская — Максим Некрасов

7. Петр Гуменник

8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

9. Софья Муравьева

10. Евгений Семененко

11. Андрей Мозалев

12. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов

13. Даниил Самсонов

14. Анна Фролова

Второе отделение:

1. Александра Степанова — Иван Букин

2. Дмитрий Алиев

3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов

4. Михаил Коляда

5. Елизавета Туктамышева

6. Оксана Домнина — Максим Шабалин

7. Мария Петрова — Алексей Тихонов

8. Марк Кондратюк

9. Виктория Синицина — Никита Кацалапов

10. Евгения Медведева

11. Анастасия Мишина — Александр Галлямов

12. Алексей Ягудин

Основные соревнования «Русского вызова» начнутся 9 марта в 17.00 в ледовом дворце «Юбилейный».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Это станет вторым подобным турниром. В прошлом году победу одержал Алексей Ягудин.