Бестемьянова — о соревнованиях без россиян: «Их можно назвать неполноценными»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» согласилась со словами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что соревнования по фигурному катанию неполноценные без россиян.

«Конечно, наши фигуристы сильнейшие в мире. Без их участия, можно так говорить, что соревнования неполноценные», — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Российские и белорусские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от участия в международных турнирах c марта 2022 года.

Совет ISU в июне оставил в силе данное отстранение, но постановил изучить пути внедрения решения исполкома Международного олимпийского комитета, который в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.