Появилось видео выступления Домниной и Зайцева в финале «Ледникового периода»
21:12
Чемпионка мира по фигурному катанию Оксана Домнина и актер Кирилл Зайцев выступили в финале шоу Первого канала «Ледниковый период».
Пара представила номер под песню «Horny Angry Tango» в исполнении Crazy Ex-Girlfriend Cast Feat. Rachel Bloom & Scott Michael Foster.
По итогам шоу Домнина и Зайцев разделили третье место с еще двумя парами: Евгенией Медведевой и Даней Милохиным и Александром Энбертом и Агатой Муцениеце.
Медведева и Милохин выиграли зрительское голосование, Траньков проспорил щелбан Михеевой. Чем закончился сезон «Ледникового периода»
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