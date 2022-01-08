Появилось видео выступления Домниной и Зайцева в финале «Ледникового периода»

Чемпионка мира по фигурному катанию Оксана Домнина и актер Кирилл Зайцев выступили в финале шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара представила номер под песню «Horny Angry Tango» в исполнении Crazy Ex-Girlfriend Cast Feat. Rachel Bloom & Scott Michael Foster.

По итогам шоу Домнина и Зайцев разделили третье место с еще двумя парами: Евгенией Медведевой и Даней Милохиным и Александром Энбертом и Агатой Муцениеце.

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