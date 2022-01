Появилось видео выступления Тотьмяниной и Колесникова в финале «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников представили свой номер в финале шоу «Ледниковый период».

Пара выступила под песню «Your Heart Is As Black As Night» в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы.

Тотьмянина и Колесников заняли второе место в сезоне. Пара в финале набрала 14 баллов.

