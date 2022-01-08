Появилось видео выступления Тотьмяниной и Колесникова в финале «Ледникового периода»
21:17
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина и актер Иван Колесников представили свой номер в финале шоу «Ледниковый период».
Пара выступила под песню «Your Heart Is As Black As Night» в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы.
Тотьмянина и Колесников заняли второе место в сезоне. Пара в финале набрала 14 баллов.
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