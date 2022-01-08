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Появилось видео выступления Медведевой и Милохина в финале «Ледникового периода»

21:07
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Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин представили свой номер в финале шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара представила номер под песню «Uptown Funk» в исполнении Бруно Марса.

По итогам шоу Медведева и Милохин заняли третье место, набрав в финале 13 баллов. Также пара выиграла приз зрительских симпатий.

Медведева и Милохин выиграли зрительское голосование, Траньков проспорил щелбан Михеевой. Чем закончился сезон «Ледникового периода»

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Екатерина Савостина все материалы автора
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