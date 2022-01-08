Появилось видео выступления Медведевой и Милохина в финале «Ледникового периода»
21:07
Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин представили свой номер в финале шоу Первого канала «Ледниковый период».
Пара представила номер под песню «Uptown Funk» в исполнении Бруно Марса.
По итогам шоу Медведева и Милохин заняли третье место, набрав в финале 13 баллов. Также пара выиграла приз зрительских симпатий.
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