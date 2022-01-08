Медведева и Милохин выиграли зрительское голосование, Траньков проспорил щелбан Михеевой. Чем закончился сезон «Ледникового периода»

Популярное ледовое шоу на Первом канале подошло к финалу.

В финале «Ледникового периода» участники показывали свои старые программы. Они не обязательно должны были быть лучшими — каждый выбирал свое: или повторить номера, которые получили признание судей, или попытаться исправить ошибки там, где они были допущены ранее.

Все в этом выпуске было как в старые добрые времена: фигуристы и актеры катались, выдавая свой максимум, судьи выставляли оценки, зрители болели на трибунах. Не хватало только одного важного человека — главы бригады жюри Татьяны Анатольевны Тарасовой. Заслуженный тренер России во время съемок заболела и попала в больницу, так что на ее место сел Филипп Киркоров. В элементах и в самом фигурном катании он понимал не так хорошо, как Тарасова, но зато шутил отменно.

Травмы не помешали участникам продолжить выступления в проекте

13 недель проекта принесли сразу несколько сообщений о травмах и болезнях участников. Татьяна Тотьмянина рассказала в Instagram, что попала в больницу из-за проблем с почками. Ее тезка Татьяна Волосожар получила разрыв мениска — из-за такого спортсмены, продолжающие профессиональную карьеру, пропускают соревнования, а олимпийская чемпионка решила продолжить участие в проекте. Актер Макар Запорожский, выступающий с Екатериной Бобровой, травмировал руку и катался в нескольких выпусках с перевязанной рукой. Пришлось даже отказаться от некоторых идей и срочно придумывать новые.

Екатерина Боброва и Макар Запорожский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Боброва и Запорожский вновь показали свой романтический номер под музыку из кинофильма «Однажды в Америке». И снова смогли убедить судей поставить им максимум — они вообще признались, что вспомнили о травме Макара только спустя некоторое время после начала программы. Максим Траньков и вовсе пошутил, что партнера подстрелили во время гангстерской перестрелки.

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников очаровали блюзом, а олимпийская чемпионка призналась, что запомнит этот сезон надолго: все-таки она впервые вышла в финал и смогла подобраться так близко к лидирующей тройке. А Татьяна Волосожар и Федор Федотов станцевали крутое танго, применив секретное оружие — шпица Декстера. Цветы же участникам вручала дочка Транькова и Волосожар, которую позвали посидеть за судейской панелью.

Татьяна Тотьмянина. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Киркоров назвал Маринина своим любимчиком

Две пары — Евгения Медведева с Даней Милохиным и Агата Муцениеце с Александром Энбертом — набрали одинаковую сумму баллов. 11,96 — не самая высокая оценка, но у выступающих случились ошибки в прокатах. Блогер Милохин упал во время простого скольжения по льду, а у Агаты судьи нашли некоторую неуверенность и помарки. Интересно, что четверка фигуристов так сдружилась во время проекта, что получила одни и те же баллы. Женя и Даня зажгли под свой веселый фанк, а Агата и Саша, несмотря на праздничное настроение, напомнили о вечной теме войны. После объявления оценок оказалось, что Максим Траньков и Алла Михеева, судившие последний выпуск, заключили пари: если олимпийский чемпион увидит ошибки, но поставит высокую оценку, то телеведущая отвесит ему щелбан — небольшой щелчок по лбу.

Агата Муцениеце, Александр Энберт, Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Судьи вообще веселились по ходу этого выпуска — оценки почти у всех были максимальные, а шутки вышли на новый уровень. Филипп Киркоров и Алла Михеева живо интересовались, что же происходит между Медведевой и Милохиным. Траньков признался, что его любимой парой являются Яна Хохлова и Гела Месхи, а совсем не его жена Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов, — так впечатлила фигуриста их программа «Фрида», где Яна и Гела катались в простых черных костюмах безо всякого реквизита.

Татьяна Волосожар и Федор Федотов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев наконец получили все 12 баллов от судей, а Дарья Мельникова и Максим Маринин со своим номером под «Уно» так впечатлили Киркорова, что он назвал Максима своим крашем (то есть любимчиком). А среди партнерш певец отметил Агату Муцениеце — она даже сказала, что это ее самая большая награда.

Зрительское голосование было решающим

В этом сезоне «Ледникового периода» оценки жюри, как обычно, были важными, но точно такое же значение имели голоса зрителей. Они и перевернули турнирную таблицу, которая была сформирована после суммирования всех оценок от жюри. Татьяна Волосожар и Федор Федотов смогли удержаться на первой строчке, хотя у публики были не так популярны. А вот Медведевой с Милохиным и Муцениеце с Энбертом голосующие помогли очень сильно — лидирующие места в этой категории вывели их на третье место вместе с Оксаной Домниной и Кириллом Зайцевым.

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина не только впервые вышла финал, но и смогла выиграть серебро. Приз зрительских симпатий же достался самым молодым и популярным участникам — Евгении Медведевой и Дане Милохину.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Ледниковый период» много критикуют — мол, шоу занимает эфирное время, а показывают там уже закончивших карьеру фигуристов с какими-то неизвестными актерами, что порой мешает показу настоящих соревнований. Но благодаря проекту многие родители привели своих детей в фигурное катание, которые уже сейчас завоевывают медали, а спорт в целом стал еще более популярным в России. Непрофессионалы действительно много тренируются, а состав участников от команды фигуристов потихоньку обновляется. Теперь там участвуют не только те, кто выигрывал еще в начале 2000-х, но и новые лица: Евгения Медведева, Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.