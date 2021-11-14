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Показательное выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на «Гран-при Японии». Видео

11:26
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов представили показательный номер под саундтрек из фильма «Титаник».

На этапе «Гран-при» в Японии Тарасова и Морозов набрали за короткую и произвольную программы 213,27 балла, и заняли второе итоговое место.

Победила на турнире еще одна российская пара — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (227,28).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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