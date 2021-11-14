Показательный номер Макара Игнатова на «Гран-при Японии». Видео

Российский фигурист Макар Игнатов представил показательный номер на «Гран-при Японии».

Спортсмен катался под композицию «Come Together» из фильма «Лига справедливости».

Игнатов занял 4-е итоговое место на турнире в Японии. За короткую и произвольную программы он набрал 257.20 балла.