Показательный номер Макара Игнатова на «Гран-при Японии». Видео
11:21
Российский фигурист Макар Игнатов представил показательный номер на «Гран-при Японии».
Спортсмен катался под композицию «Come Together» из фильма «Лига справедливости».
Игнатов занял 4-е итоговое место на турнире в Японии. За короткую и произвольную программы он набрал 257.20 балла.
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