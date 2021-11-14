Показательный номер Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на «Гран-при Японии». Видео
11:31
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили показательный номер на гала-вечере «Гран-при Японии».
Пара выступала под песню группы Maneskin «Beggin». Также фигуристы исполнили фрагмент своей произвольной программы.
Мишина и Галлямов набрали на турнире в Японии 227,28 балла и заняли итоговое первое место.
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