Показательный номер Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на «Гран-при Японии». Видео

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили показательный номер на гала-вечере «Гран-при Японии».

Пара выступала под песню группы Maneskin «Beggin». Также фигуристы исполнили фрагмент своей произвольной программы.

Мишина и Галлямов набрали на турнире в Японии 227,28 балла и заняли итоговое первое место.