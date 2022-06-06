Плющенко поздравил Липницкую с днем рождения

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях Юлию Липницкую. Вчера, 5 июня, спортсменка праздновала свой 24-й день рождения.

«С днем рождения, Юлечка!» — написал Плющенко в своих социальных сетях.

В личном первенстве Олимпиады-2014 Юлия Липницкая заняла шестое место. Золото завоевала россиянка Аделина Сотникова (Россия).

9 сентября 2017 года ФФКР официально подтвердила завершение карьеры Липницкой[