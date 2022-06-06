Татьяна Тарасова считает, что будущее фигурного катания без России невозможно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что делегатам конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) необходимо подумать о будущем фигурного катания, которое будет невозможно без участия российских спортсменов.

«Наши спортсмены защищены своей страной, мы свою честь, свои профессиональные качества показываем на соревнованиях, собирая все медали. Лучшая защита для спортсменов — это возможность участия в соревнованиях. ISU им не бабушки и дедушки, хотя и сами в преклонном возрасте. Так что защищать надо фигурное катание как таковое, поскольку без нашей страны его не будет», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее стало известно, что украинское предложение не допустить Россию на конгресс ISU провалилось на голосовании. Мероприятие в Пхукете продлится до 10 июня.