«Она сказала «да». Кацалапов сделал предложение руки и сердца своей партнерше Виктории Синициной
Кацалапов предложил Виктории Синициной выйти за него замуж
Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов в своем Telegram-канале сообщил, что его партнерша Виктория Синицина согласилась выйти за него замуж.
«Она сказала «да»! Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент.
Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность», — написал Кацалапов.
Он также опубликовал ряд своих фотографий вместе с Синициной на берегу океана.
Фигуристы выступают вместе в танцах на льду с 2014 года. На прошедшей Олимпиаде в Пекине они выиграли золото в командном турнире.
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