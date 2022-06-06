«Она сказала «да». Кацалапов сделал предложение руки и сердца своей партнерше Виктории Синициной

Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов в своем Telegram-канале сообщил, что его партнерша Виктория Синицина согласилась выйти за него замуж.

«Она сказала «да»! Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент.

Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность», — написал Кацалапов.

Он также опубликовал ряд своих фотографий вместе с Синициной на берегу океана.

Фигуристы выступают вместе в танцах на льду с 2014 года. На прошедшей Олимпиаде в Пекине они выиграли золото в командном турнире.