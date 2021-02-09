Плющенко подвел итоги Кубка Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал результаты Кубка Первого канала. Сообщение опубликовано 9 февраля в его Instagram.

«Время первых» — Dream Team! Спасибо ФФКР за интересный формат соревнований! Рад, что в прыжковом турнире хрупкие девочки победили мальчиков! Рад, что Саша была лучшей среди девочек в нашей команде! Для нас всех это был exotic experience, но нам было интересно!

Спасибо Первому каналу за такой насыщенный и увлекательный турнир! Будет здорово, если он станет ежегодным! Будет намного интереснее и непредсказуемей, если будет в следующий раз традиционная жеребьевка! Все как в настоящем спорте!

Приз зрительских симпатии? у «Время Первых» — это для нас приятныи? бонус и колоссальный стимул работать и идти дальше! И огромное спасибо всем поклонникам фигурного катания, всем, кто болел за нашу команду, спасибо за атмосферу. Вы -лучшие".

Соревнования прошли в Москве. Выиграла турнир команда Алины Загитовой. Команда Евгении Медведевой завоевала приз зрительских симпатий.