Щербакова выложила эмоциональный пост после победы на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Анна Щербакова 10 февраля опубликовала у себя в Instagram пост, посвященный победе на Кубке Первого канала. Спортсменка выступала в составе команды Алины Загитовой.

«Мне кажется, это был настоящий праздник фигурного катания. И я так рада быть частью этого праздника! Спасибо за это нашей Федерации фигурного катания и Первому каналу! И, конечно, всем спортсменам за борьбу и самоотдачу. Для меня это был первый опыт командных соревновании?. Я старалась поддерживать ребят, придавать им сил, при этом выходя на лед я получала эту энергию в многократном размере обратно. Это также была возможность узнать всех поближе и почувствовать настоящий командный дух! Теперь всегда буду болеть и еще? больше переживать за ребят на всех соревнованиях», — написала Щербакова.

Спортсменка отдельно поблагодарила Алину Загитову, Алексея Ягудина и своих болельщиков.

«Отдельное спасибо нашему капитану Алине Загитовой и Алексею Ягудину. Вы делали все?, чтобы подбодрить, поддержать и зарядить на победу нашу Красную машину! И здесь невозможно не вспомнить невероятную отдачу зрителей! И в завершение хочется сказать огромное спасибо моим болельщикам. Мне безумно приятно чувствовать вашу веру в меня во время выступления и читать ваши слова поддержи! Вы помогаете мне справляться с любыми трудностями», — отметила Щербакова.

Кубок Первого канала проходил с 5 по 7 февраля. В первый день состоялся прыжковый фестиваль, 6-7 февраля в короткой и произвольной программах состязались две команды — «Красная машина» (капитан — Алина Загитова) и «Время первых» (капитан — Евгения Медведева). Победителем стала команда Загитовой.