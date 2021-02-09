Актриса Шэрон Стоун выложила в Instagram видео с Трусовой
17:47
Американская актриса Шэрон Стоун в своем Instagram выложила видео с показательным номером российской фигуристки Александры Трусовой.
Номинантка на премию «Оскар» в соцсети репостнула ролик, на котором Трусова делает кантилевер во время исполнения программы «Game of Survival».
16-летняя фигуристка — первая в истории исполнительница четверных лутца, тулупа и флипа у женщин.
Сторис Шерон Стоун. Фото Instagram
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