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Актриса Шэрон Стоун выложила в Instagram видео с Трусовой

17:47
Сторис Шерон Стоун. Фото Instagram Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сторис Шерон Стоун. Фото Instagram
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Американская актриса Шэрон Стоун в своем Instagram выложила видео с показательным номером российской фигуристки Александры Трусовой.

Номинантка на премию «Оскар» в соцсети репостнула ролик, на котором Трусова делает кантилевер во время исполнения программы «Game of Survival».

16-летняя фигуристка — первая в истории исполнительница четверных лутца, тулупа и флипа у женщин.

Сторис Шерон Стоун. Фото Instagram
Сторис Шерон Стоун. Фото Instagram

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