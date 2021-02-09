Актриса Шэрон Стоун выложила в Instagram видео с Трусовой

Американская актриса Шэрон Стоун в своем Instagram выложила видео с показательным номером российской фигуристки Александры Трусовой.

Номинантка на премию «Оскар» в соцсети репостнула ролик, на котором Трусова делает кантилевер во время исполнения программы «Game of Survival».

16-летняя фигуристка — первая в истории исполнительница четверных лутца, тулупа и флипа у женщин.