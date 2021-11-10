Плющенко отказался комментировать неудачу своей фигуристки на Кубке России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, ныне тренер собственной академии по фигурному катанию «Ангелы Плющенко» отказался комментировать прокат своей спортсменки Анастасии Зининой на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Зинина занимала шестое место после короткой программы и после произвольной набрала 177,60 балла.

«Без комментариев. Ничего не комментирую», — сказал Плющенко в ответ на вопрос корреспондента «СЭ» по поводу эмоций после выступления Зининой на этапе Кубка России в столице Татарстана. Зинина заходила на два четверных прыжка в произвольной, но упала с обоих элементов ультра-си. В короткой программе она осталась без каскада и в недокрут исполнила тройной флип.

Отметим, что ранее Зинина выигрывала медали этапов юниорской серии «Гран-при» и победила на первенстве Москвы среди юниоров. Ранее Анастасия тренировалась в школе «Снежные барсы» у Светланы Пановой.