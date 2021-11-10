Самоделкина одержала победу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани

Российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла на этапе Кубка России в Казани.

По итогам короткой и произвольной программ у женщин спортсменка набрала 228,54 балла. Второй стала Анастасия Зинина (177,70). На третьей позиции Валерия Шульская (177,04). Отметим, что в таблице результатов произвольной программы спортсменки расположились в таком же порядке.

Казань

Кубок России

Женщины

Итоговое положение

1. Софья Самоделкина — 228,54

2. Анастасия Зинина — 177,70

3. Валерия Шульская — 177,04

4. Анастасия Гулякова — 176,47

5. Елизавета Нугуманова — 163,46

6. Анна Ромасюк — 155,56

7. Валерия Ларионова — 144,89

8. Мария Крыжова — 143,35

9. Рента Губашева — 142,87

10. Лиана Галяува — 138,57

11. Карина Фазуллина — 137,85

12. Ольга Мокейкина — 129,66

13. Дарья Окладникова — 127,18

14. Полина Туманова — 121,96