Самоделкина одержала победу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани
Российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла на этапе Кубка России в Казани.
По итогам короткой и произвольной программ у женщин спортсменка набрала 228,54 балла. Второй стала Анастасия Зинина (177,70). На третьей позиции Валерия Шульская (177,04). Отметим, что в таблице результатов произвольной программы спортсменки расположились в таком же порядке.
Казань
Кубок России
Женщины
Итоговое положение
1. Софья Самоделкина — 228,54
2. Анастасия Зинина — 177,70
3. Валерия Шульская — 177,04
4. Анастасия Гулякова — 176,47
5. Елизавета Нугуманова — 163,46
6. Анна Ромасюк — 155,56
7. Валерия Ларионова — 144,89
8. Мария Крыжова — 143,35
9. Рента Губашева — 142,87
10. Лиана Галяува — 138,57
11. Карина Фазуллина — 137,85
12. Ольга Мокейкина — 129,66
13. Дарья Окладникова — 127,18
14. Полина Туманова — 121,96
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