Артур Дмитриев-старший рассказал о переходе сына в сборную США

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал переход своего сына, Артура Дмитриева-младшего, в сборную США по фигурному катанию.

«Вы знаете, я не могу точно сказать по поводу предложения от федерации США, потому что он уже взрослый парень, ему 29 лет и он сам принимает решение, — сказал Дмитриев-старший ТАСС. — Но я знаю, что он хотел бы кататься за другую страну. Точно ли он это сделал, пока не знаю. Честно говоря, не вижу особых перспектив, потому что кататься нужно и там, и там, вопрос в другом, может быть, ему там удобнее, у него есть американский паспорт».

«Пригодился бы сборной России? Я думаю, что у нас сейчас достаточно фигуристов, большая конкуренция, потом же еще и возраст, 29 лет — предельный для одиночника. Я думаю, что ему так просто удобнее, потому что последние два года он восстанавливался от травм. Не думаю, что за Россию ему было бы лучше кататься, но это его решение, я к этому делу непричастен», — добавил тренер.